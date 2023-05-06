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بالصور والأسماء: 4 وفيات في حادث مروري بالنواحي الأربعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 11:26 صباحا
بالصور والأسماء: 4 وفيات في حادث مروري بالنواحي الأربعة
حطام سيارة إثر حادث مروري في النواحي الأربعة. (مديرية أمن النواحي الأربعة)
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توفي أربعة وأشخاص وأصيب اثنان آخران في حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الرابط بدائرة وحدة مرور السائح، بين مشروع النخيل وأربعة شوارع مادية، وفقما أعلنت مديرية النواحي الأربعة.

وذكرت المديرية في بيان، أن إحدى السيارتين خرجت بشكل مفاجئ أمام الأخرى التي كانت قادمة من الشمال قاصدة الجنوب دون التأكد من حركة السير.

وفاة أربعة أشخاص في الحادث المروري
أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص، هم: سائق المركبة الأولى يدعى صدام أبوبكر سالم، وابناه أفنان وعدي، وشقيقته نهى، وإصابة زوجته التي تتلقى العلاج في المستشفى علاوة على سائق المركبة الثانية.

واتخدت الإجراءات القانونية من قبل مأمور الضبط القضائي بوحدة مرور السائح، وجرى إبلاغ النيابة العامة.

حطام سيارة إثر حادث مروري في النواحي الأربعة. (مديرية أمن النواحي الأربعة)
حطام سيارة إثر حادث مروري في النواحي الأربعة. (مديرية أمن النواحي الأربعة)
حطام سيارة إثر حادث مروري في النواحي الأربعة. (مديرية أمن النواحي الأربعة)
حطام سيارة إثر حادث مروري في النواحي الأربعة. (مديرية أمن النواحي الأربعة)
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