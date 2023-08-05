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اتفاقية تعاون ببن مستشفى بن سينا والمختبر الطبي في سرت تتضمن تبادل الكوادر الطبية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 05 أغسطس 2023, 12:53 صباحا
اتفاقية تعاون ببن مستشفى بن سينا والمختبر الطبي في سرت تتضمن تبادل الكوادر الطبية
مستشفى «بن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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وقع كل من مستشفى بن سينا التعليمي والمختبر المرجعي الطبي في سرت اتفاقية للتعاون بينهما فيما يخص تبادل العناصر البشرية والتدريب.

جرى تمثيل المستشفى في التوقيع على الاتفاق، المدير د.على الجروشي، فيما وقع عن المختبر، مديره د. فتحي الكاسح، خلال مراسم جرت الخميس الماضي.

تعاون في مجال التدريب وتبادل العناصر الطبية
تنص الاتفاقية على التعاون المشترك على المستوى العلمي والتدريبي في مختلف المجالات، وتبادل العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية ببن الطرفين، وتنظيم اللقاءات العلمية والطبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل.

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كما تنص على تبادل الاحتياجات الطبية والمطبوعات والمنشورات والمجلات العلمية، فضلًا عن بند يخص قيام المستشفى بتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية العاملة في المختبر.

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