بدء الامتحانات العلمية للطب النفسي وجراحة المسالك البولية بمجلس التخصصات في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت في مستشفى بن سينا التعليمي بسرت الإثنين، امتحانات القبول لتخصص الطب النفسي وتخصص جراحة المسالك البولية بمجلس التخصصات الطبية.

وأوضح منسق مجلس التخصصات بسرت الصديق بن حسين، لوكالة الأنباء الليبية «وال»، أن الامتحانات تتواصل بالقاعة العلمية لقسم الباطنة بالمستشفى بإشراف لجنة من الأطباء .

افتتاح عيادة الغدد الصماء والسكري

وفي يناير الماضي، افتتح مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت عيادة للغدد الصماء والسكري لتقديم الخدمات الطبية للمرضى بقسم الباطنة.

- افتتاح عيادة للغدد الصماء والسكري بمستشفى ابن سينا في سرت

تستقبل العيادة المرضى يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وذلك في إطار رفع الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى في مختلف التخصصات.