توزيع شحنة أغذية لمرضى حساسية المعدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شرعت إدارة الصيدلية المركزية بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، اليوم الجمعة، في توزيع شحنة أغذية لمرضى حساسية المعدة.

وجرى توزيع الشحنة على المواطنين المعنيين والمدرجين بالسجل الخاص بأغذية الحساسية في سرت، وفق ما أفاد مصدر بالإمداد الطبي بالمستشفى «بوابة الوسط».

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وتسلمت مخازن المستشفى الشحنة خلال الأيام الماضية مقدمة من جهاز الإمداد الطبي، وذلك في إطار الحرص على توفير الأدوية والأغذية والمستلزمات التشغيلية الطبية.