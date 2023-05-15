وصول شحنة أوكسجين سائل لمستشفى «ابن سينا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

استلم مستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت، اليوم الأحد، شحنة من الأوكسجين السائل تقدر بـ3000 لتر مكعب، بنسبة نقاء تصل إلى 99.7%، قادمة من الشركة الليبية لصناعة الغازات الصناعية والطبية.

وقال مصدر لـبوابة الوسط إن هذه الشحنة سيتم توفيرها بعدد من أقسام المستشفى، بعد أن جرى ربطها على المنظومة الداخلية للأكسجين المضغوط، منها قسم العناية الفائقة وغرف العمليات وعمليات النساء والولادة.

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وفي 18 أبريل الماضي، تسلم قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى «ابن سينا» جهاز أشعة حديثًا من نوع «C.ARM»، مقدمًا من وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

جانب من شحنة الأوكسجين السائل لدى وصولها مستشفى «ابن سينا» في سرت، الأحد 14 مايو 2023 (مستشفى ابن سينا)