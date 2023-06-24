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جراحة دقيقة ناجحة في مخ طفل بسرت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 12:44 مساء
جراحة دقيقة ناجحة في مخ طفل بسرت
جراحة في مستشفى ابن سينا بمدينة سرت. (وال)
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أجرى طبيب ليبي ملية جراحية دقيقة فى المخ والأعصاب لطفل صغير بغرفة العمليات الرئيسية في مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت.  

الطفل سقط من مكان مرتفع
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر طبية وإعلامية بالمستشفى القول إأنه جرت عملية لطفل كان قد تعرض لإصابة نتيجة سقوطه من مكان مرتفع (سلم منزل). 

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وأوضحت المصادر أن العملية أجريت لرفع الكسر الخسفي الضاغط على الدماغ، وإزالة التجمع الدموي، وتنظيف الجرح إلي مستوى القشرة الدماغية، مؤكدة أن حالته جيدة. أجرى الجراحة الدكتور حسين معيقل، اختصاصي جراحة المخ والأعصاب في المستشفى.

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