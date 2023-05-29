فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى فريق طبي أوكراني مختص في جراحة العيون، كشوفات لمرضى في مركز مصراتة الطبي مصابين بحالات شبكية معقدة وحَوَل، وذلك بعد أيام من إجرائه عدة عمليات جراحية في مستشفى العيون طرابلس.

وقال مركز مصراتة الطبي، في بيان، إن الفريق سيجري عدة عمليات للمرضى في المركز خلال الفترة المقبلة، كما نشرت مستشفى العيون طرابلس مقطع فيديو لإحدى عمليات الفريق الأوكراني عبر صفحتها على «فيسبوك».

الفريق أجرى عملية معقد لأحد الأطفال

بدوره، نوه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، بنجاح الفريق الطبي الأوكراني في إجراء عملية معقدة للطفل علي حسن الرقيعي بمستشفى العيون طرابلس، ليعود النظر للطفل بنسبة 3% بعد فقدان الأمل لدى عائلته.

وأشار الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن حضور الفريق الأوكراني يأتي على هامش المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل الذي ينظمه الجهاز يومي 12و13 يونيو المقبل تحت شعار «عودة الحياة بتوطين العلاج»، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

الفريق الطبي الأوكراني خلال الكشف على طفل داخل المركز.

جانب من أعمال الفريق الزائر.