جراحة ناجحة لتفريغ نزيف دماغي بمستشفى بن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نجح فريق من الأطباء بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت، الجمعة الماضية، في إجراء جراحة دقيقة طارئة عبر تفريغ نزيف في الدماغ لمريض محول من طرابلس إلي قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

فتح جمجمة المريض

وقال الاستشاري الدكتور حسين معيقل، إخصائي جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بن سينا التعليمي عضو هئية التدريس بكلية الطب البشري جامعة سرت، إن «فريق الأطباء فتح جمجمة المريض وأفرغ النزيف وركب قسطرة تحت الأم الجافية».

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واستغرقت العملية بضع ساعات وتكللت بالنجاح، بفعل جهود ومساعدة عناصر طبية مساعدة وفنية فى التخدير بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وأقسام عمليات التخدير والعناية والأقسام الإيوائية، وفق مصدر طبي بالمستشفى.