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طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 02:17 مساء
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
من غرفة عمليات خلال إجراء جراحة تركيب مفصل في مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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أجرى الطبيب الاستشاري الليبي الزائر القادم من ألمانيا د. ربيع رجب القذافي 30 جراحة تركيب مفصل مجانية في مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت. 

وأوضح مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت د. على الجروشي أن الاستشاري الزائر أجرى العمليات الجراجية بمعاونة اختصاصي تركيب المفاصل د. محمود الصهبي، وأطباء العظام بالمستشفى على مدى خمسة أيام متتالية، وهي جراحات مجانية لتغيير وزراعة وتركيب مفاصل لمرضى من منطقة سرت وخارجها، حيث كان بعضهم يعاني عدم القدرة على المشي.

واستكمل الطبيب الاستشاري الليبي الزائر القادم من ألمانيا زيارته مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت بدعوة من مديره د. على الجروشي، وبرعاية جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

21 ألف دينار ليبي تكلفة الجراجة الواحدة
من جهته، عبر الاستشاري الليبي عن سعادته بإجراء هذه العمليات الجراحية داخل ليبيا، لما توفره من عناء مادي على المرضى، منوها بأن تكلفة إجراء الجراحة الواحدة في دول الجوار تبلغ نحو 21 ألف دينار ليبي، بينما تبلغ تكلفتها بمصحات خاصة أكثر من نصف مليون دينار ليبي.

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وأكد د. ربيع نجاح العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت بمساعدة الأطقم الطبية المتخصصة والتخدير والعناية والتمريض، وبدعم من جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية.

من غرفة عمليات خلال إجراء جراحة تركيب مفصل في مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من غرفة عمليات خلال إجراء جراحة تركيب مفصل في مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، 10 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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