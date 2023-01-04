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«الصحة» تطلب تفعيل العلاوات ومعالجة التكدس الوظيفي في «الصيدلة والمختبرات والأسنان»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 08:30 صباحا
«الصحة» تطلب تفعيل العلاوات ومعالجة التكدس الوظيفي في «الصيدلة والمختبرات والأسنان»
اجتماع موسع في وزارة الصحة، 3 يناير 2023، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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دعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رئاسة الوزراء، إلى تفعيل علاوات التمييز بنسبة 50% للعاملين بالمستشفيات، ومنح علاوة خطر بنسبة 15%، وعلاوة تدريس بنسبة 30%،؜ وعلاوة رئيس وحدة أو قسم بنسبة 15%، وعلاوة مدير أو مدير مساعد بنسبة 20%، إلى جانب احتساب مدة عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تحصلت على قرارات تعيين قبل العام 2009 منذ تاريخ التعيين، بما يضمن حصول الفئات الطبية المختلفة على حقوقهم المالية مستوفاة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوكيلي الوزارة لشؤون المستشفيات، سعدالدين عبدالوكيل، وشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأحال المجتمعون المطلب في كتاب إلى نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، والذي تضمن أيضا قوائم تفصيلية لمعالجة أوضاع فئات من العاملين بالقطاع الصحي وهم «القائمون على التطعيم، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، وذوي الإعاقة، والعناصر التي على وشك التقاعد».

معالجة التكدس الوظيفي
كما طالبوا بمعالجة التكدس بإدارات الخدمات الصحية في تخصصات «الصيدلة، والمختبرات، والأسنان»، وتكليف إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة للتأكد من معدلات الأداء، ومعالجة سوء توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لتحقيق معدلات أداء تتوافق مع إمكانات الموارد البشرية.

وأكد الدرسي إحالة الصحة منذ سبتمبر الماضي، الملاك الوظيفي لإدارات الخدمات الصحية إلى رئاسة الوزراء للاعتماد، فيما ذكر عبدالوكيل أن الوزارة ستعمل خلال العام الجديد على رفع وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الواقعة في طوق العاصمة طرابلس، استنادا على المؤشرات الصحية التي تشير إلى وجود عشوائيات جغرافية في تلك المناطق، وانخفاض في مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوكيلي الوزارة لشؤون المستشفيات، سعدالدين عبدالوكيل، وشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأحال المجتمعون المطلب في كتاب إلى نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، والذي تضمن أيضا قوائم تفصيلية لمعالجة أوضاع فئات من العاملين بالقطاع الصحي وهم «المُطعمين، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، وذوي الإعاقة، والعناصر التي على وشك التقاعد».

معالجة التكدس الوظيفي
كما طالبوا بمعالجة التكدس بإدارات الخدمات الصحية في تخصصات «الصيدلة، والمختبرات، والأسنان»، وتكليف إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة للتأكد من معدلات الأداء، ومعالجة سوء توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لتحقيق معدلات أداء تتوافق مع إمكانات الموارد البشرية.

وأكد الدرسي إحالة الصحة منذ سبتمبر الماضي، الملاك الوظيفي لإدارات الخدمات الصحية إلى رئاسة الوزراء للاعتماد، فيما ذكر عبدالوكيل أن الوزارة ستعمل خلال العام الجديد على رفع وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الواقعة في طوق العاصمة طرابلس، استنادا على المؤشرات الصحية التي تشير إلى وجود عشوائيات جغرافية في تلك المناطق، وانخفاض في مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية.

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