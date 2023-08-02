الاتفاق على عقد ملتقى أصحاب الأعمال الليبي - التركي بإسطنبول خلال العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المحلق التجاري بالقنصلية الليبية في إسطنبول عمر درهوب، الاتفاق على عقد ملتقى أصحاب الأعمال الليبي - التركي بمدينة إسطنبول خلال العام الجاري برعاية وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، ومشاركة الغرف التجارية في ليبيا وتركيا.

ونظمت الملحقية التجارية الليبية في إسطنبول، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، اليوم الأربعاء، جلسات عمل ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والشركات الليبية والتركية في مجالات اللحوم ومراكز الذبح الحلال والصناعات الخشبية، على ما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فسبوك».

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وشارك في جلسات العمل التي جرت بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي - التركي مرتضى قرنفيل، والمحلق التجاري بالقنصلية الليبية في إسطنبول عمر درهوب، ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة، وعضو لجنة الإدارة فاتح كارة.

تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتجارة

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد رئيس لجنة السلع والمنتجات الحلال بالوزارة على تعليمات الوزير محمد الحويج بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء مراكز الذبح الحلال بمناطق متفرقة وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية بما يسهم في تغطية الطلب على اللحوم بالسوق المحلي.

وأوضح الملحق التجاري بالقنصلية الليبية في إسطنبول عمر درهوب، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص المحلي في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير الأداء، من خلال عقد فعاليات اقتصادية داخلية وخارجية لـ«التشبيك» مع أصحاب الأعمال والشركات الأجنبية الرائدة في شتى المجالات لتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.

جلسات العمل بين أصحاب الأعمال الليبيين والأتراك بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جلسات العمل بين أصحاب الأعمال الليبيين والأتراك بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جلسات العمل بين أصحاب الأعمال الليبيين والأتراك بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جلسات العمل بين أصحاب الأعمال الليبيين والأتراك بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)