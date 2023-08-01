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«الاقتصاد»: إقامة معرض الصناعات التركية في طرابلس وبنغازي نهاية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 10:57 مساء
«الاقتصاد»: إقامة معرض الصناعات التركية في طرابلس وبنغازي نهاية العام الجاري
جانب من اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج لمتابعة إقامة معرض الصناعات التركية بطرابلس وبنغازي، الثلاثاء 1 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات التركية بمدينتي طرابلس وبنغازي نهاية العام الجاري، بمشاركة أصحاب الاعمال وكبرى الشركات التركية.

عرض الفرص الاستثمارية في ليبيا أمام الشركات التركية
وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المعرض يهدف للتشبيك بين الشركات الليبية والتركية، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا.

حضر الاجتماع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي التركي مرتضى كرنفيل، ومستشار الوزير شذر الصيد، والملحق التجاري بالقنصلية الليبية في اسطنبول عمر درهوب، ورئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية اسطنبول.

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- بالصور.. معرض صناعات تركية في بنغازي

6 معارض للصناعات التركية في ليبيا خلال 2024
ووجّه الوزير بدعم القطاع الخاص في ليبيا وتركيا وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين، تقوم على تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة.

وأضاف البيان أن الوزير اعتمد 6 معارض للصناعات التركية للعام 2024م، تقام بمدن المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

جانب من اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج لمتابعة إقامة معرض الصناعات التركية بطرابلس وبنغازي، الثلاثاء 1 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج لمتابعة إقامة معرض الصناعات التركية بطرابلس وبنغازي، الثلاثاء 1 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج لمتابعة إقامة معرض الصناعات التركية بطرابلس وبنغازي، الثلاثاء 1 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج لمتابعة إقامة معرض الصناعات التركية بطرابلس وبنغازي، الثلاثاء 1 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج لمتابعة إقامة معرض الصناعات التركية بطرابلس وبنغازي، الثلاثاء 1 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج لمتابعة إقامة معرض الصناعات التركية بطرابلس وبنغازي، الثلاثاء 1 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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