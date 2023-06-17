ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية لتنظيم معارض مشتركة في البلدين وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الهيئة العامة للمعارض اتفاقا مع مجموعة شركات نوبل لتنظيم المعارض، التابعة للحكومة التركية، لتنظيم معارض مشتركة في البلدين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.

- أوغلو يتوقع زيادة التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا إلى 4 مليارات دولار

وبحسب منصة «حكومتنا»، في بيان اليوم، يتضمن الاتفاق دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري.