ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية لتنظيم معارض مشتركة في البلدين وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة

وقعت الهيئة العامة للمعارض اتفاقا مع مجموعة شركات نوبل لتنظيم المعارض، التابعة للحكومة التركية، لتنظيم معارض مشتركة في البلدين، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.
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وبحسب منصة «حكومتنا»، في بيان اليوم، يتضمن الاتفاق دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري.
توقيع المراسم في إسطنبول
لفت البيان إلى أن مراسم التوقيع جرت في مدينة إسطنبول التركية، بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس مجلس إدارة شركات نوبل أورهان تشيلك، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي - التركي مرتضى كارانفيل.
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