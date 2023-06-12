بالصور.. معرض صناعات تركية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، اليوم الإثنين، في مدينة بنغازي فعاليات معرض بنغازي للصناعات التركية.

ويشارك في المعرض، الذي يستمر حتى الخميس المقبل، شركة تُركية والعديد من رجال الأعمال الأتراك، ويهدف إلى تعزيز التعامل التجاري بين رجال الأعمال الأتراك ونُظرائهم الليبيين، وفق المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

ويقدم المعرض منُتجات تُركية منها، الأثاث، ولوازم المنازل، والأجهزة الكهرومنزلية، والمواد الطبية والغذائية، والمُنتجات الزراعية، والمشغولات المعدنية، وقطع غيار السيارات، والمعدات والزيوت، ومواد البناء وغيرها.

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قرنفيل: بنغازي مركز جذب استثماري

من جهته قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل إن «ليبيا وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي تعد بوابة أفريقيا المفتوحة على العالم وبوابة العالم المفتوحة على أفريقيا»، ونوه إلى أن «بنغازي المطلة على البحر المتوسط هي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وإحدى مراكز الجذب من حيث الاستثمار».

وأشار قرنفيل إلى أنه «يمكن لرجال الأعمال الأتراك الذين يمتلكون خبرات كبيرة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في ليبيا لسد احتياجات هذا البلد في مجالات مختلفة، والمساهمة في تنميتها في الوقت ذاته».

حضر افتتاح المعرض السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة محمد الدرسي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية السيد المهندس الصقر عمران بوجواري.

من افتتاح معرض بنغازي للصناعات التركية، 12 يونيو 2023. (بلدية بنغازي)

من افتتاح معرض بنغازي للصناعات التركية، 12 يونيو 2023. (بلدية بنغازي)