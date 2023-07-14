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الاتفاق على إقامة منتدى اقتصادي ليبي - تركي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 09:36 مساء
الاتفاق على إقامة منتدى اقتصادي ليبي - تركي في طرابلس
اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال، الجمعة 14 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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اتفقت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال «على إقامة منتدى ليبي تركي في طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض»، وفق ما أعلنته الوزارة.

جاء الاتفاق خلال اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد مع رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال والمستثمرين إسماعيل التن، اليوم الجمعة، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور الملحق التجاري بالقنصلية العامة إسطنبول عمر درهوب والمدير العام للجمعية وممثل الهيئة العامة للمعارض نوري بن عثمان، وعدد من أصحاب الأعمال المستثمرين بكافة المجالات.

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وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جاء بناء على توجيهات الوزير محمد الحويج لبحث آفاق الاستثمار في ليبيا، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في ليبيا وتركيا.

محاور الاجتماع
وأضافت أن المجتمعين استعرضوا سُبل التعاون، لزيادة حجم التبادل التجاري وعقد شركات مع المستثمر الأجنبي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. حيث اتفق المجتمعون «على إقامة منتدى ليبي تركي في طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، كذلك تشكيل وفد من أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيارة ليبيا للاطلاع على فرص الاستثمار».

اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال، الجمعة 14 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال، الجمعة 14 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال، الجمعة 14 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال، الجمعة 14 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال، الجمعة 14 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال، الجمعة 14 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال، الجمعة 14 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مستشارة وزير الاقتصاد مع رئيس الجمعية العربية التركية لرجال الأعمال، الجمعة 14 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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