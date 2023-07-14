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مباحثات مع تركيا لإعفاء المنتجات الليبية من التعريفة الجمركية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 02:44 مساء
مباحثات مع تركيا لإعفاء المنتجات الليبية من التعريفة الجمركية
من اجتماع مسؤولي وزارة الاقتصاد في تركيا، 13 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد)
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بحث مسؤولون ليبيون مع نظرائهم الأتراك، خلال مشاركتهم في معرض «إف إسطنبول للغذاء»، سبل زيادة الصادرات الليبية، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني، وكذلك إعداد مقترح برفع التعريفة الجمركية عن المنتجات الليبية.

وناقش الاجتماع، الذي انعقد، أمس الخميس، في مقر القنصلية الليبية بإسطنبول، مذكرات التفاهم الموقعة بين مركز المواصفات القياسية الليبية ومعهد المواصفات التركي في العام 2009؛ الهادفة إلى رفع كفاءة المنتج الليبي من حيث التغليف والنقل، بما يضمن دخوله السوق التركية، وكذلك الأوروبية، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

حضر الاجتماع مستشارة وزير الاقتصاد شذر الصيد، والقنصل العام الليبي صلاح الكاسح، والملحق التجاري في القنصلية العامة بإسطنبول عمر درهوب، ومدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي محمد الديب، ومدير الاستثمار في المنطقة الحرة بمصراتة علاء الدين باب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة فتحي الأمين، ومسؤولو عدد من الشركات الليبية، ومسؤولو الغرفة التجارية في إسطنبول.

محاور الاجتماع في إسطنبول
تناول الاجتماع محضر الاتفاق المبرم بين وزيري الاقتصاد الليبي والتركي في العام 2009م، الذي تضمن التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، بما فيها تمويل المشروعات المشتركة.

وأكدت شذر الصيد ضرورة إعداد مقترح برفع التعريفة الجمركية عن المنتجات الليبية، تمهيدا للتباحث مع وزارة التجارة التركية بهذا الخصوص، خاصة أن المنتجات التركية تدخل إلى ليبيا دون التعريفة الجمركية.

وشهد اللقاء استعراض القانون رقم «9» لعام 2000 الخاص بالمناطق الحرة، وتجارة العبور، والفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة بمصراتة. كذلك القانون رقم «9» لعام 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.

إلى ذلك، نبه الملحق التجاري الليبي إلى تسهيل جميع الإجراءات للشركات التركية، للمشاركة في المعارض التي تقام في ليبيا، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

من اجتماع مسؤولي وزارة الاقتصاد في تركيا، 13 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع مسؤولي وزارة الاقتصاد في تركيا، 13 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع مسؤولي وزارة الاقتصاد في تركيا، 13 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع مسؤولي وزارة الاقتصاد في تركيا، 13 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع مسؤولي وزارة الاقتصاد في تركيا، 13 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع مسؤولي وزارة الاقتصاد في تركيا، 13 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد)
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