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هيئة السلامة: محاصرة حريق في وادي بن جبارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 11:39 مساء
هيئة السلامة: محاصرة حريق في وادي بن جبارة
من أعمال السيطرة على حريق في وادي بن جبارة، 29 يوليو 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
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أعلنت هيئة السلامة الوطنية، مساء السبت، محاصرة حريق في وادي بن جبارة.

واستجابت فرقة الإطفاء بوحدة السلامة الوطنية في قصر الأخيار لبلاغ بالخصوص، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في فضلات أعشاب وعدد من الإطارات، وفق بيان صادر عن هيئة السلامة.

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وقالت الهيئة إنه جرى محاصرة الحريق وتبريد المكان وتأمينه تجنبًا لانتشار النيران في المزارع الملاصقة للوادي.

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