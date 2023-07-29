هيئة السلامة: محاصرة حريق في وادي بن جبارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، مساء السبت، محاصرة حريق في وادي بن جبارة.

واستجابت فرقة الإطفاء بوحدة السلامة الوطنية في قصر الأخيار لبلاغ بالخصوص، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في فضلات أعشاب وعدد من الإطارات، وفق بيان صادر عن هيئة السلامة.

إخماد حريق بالحرم الجامعي في غريان

هيئة السلامة: السيطرة على حريق بمجمع المحاكم في طرابلس

رجال هيئة السلامة ينتصرون في معركتهم ضد 5 حرائق خلال 48 ساعة

وقالت الهيئة إنه جرى محاصرة الحريق وتبريد المكان وتأمينه تجنبًا لانتشار النيران في المزارع الملاصقة للوادي.