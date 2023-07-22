رجال هيئة السلامة ينتصرون في معركتهم ضد 5 حرائق خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية من إخماد خمسة حرائق في طرابلس، والأبيار، وغريان، وقصر خيار، والواحات، خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقالت الهيئة في بيان السبت، إن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع بأحد أدوار مجمع المحاكم في طرابلس، واكتفت بالتأكيد على عدم وقوع أضرار بشرية.

وفي بيان منفصل، أشارت الهيئة إلى تعامل فرقة المناوبة بقسم السلامة الوطنية الأبيار بـ«نجاح» مع حريق اندلع بمنزل أحد المواطنين بمنطقة جيرة، وتمكنها من إخماد النيران والسيطرة عليها وتأمين المكان.

هيئة السلامة: السيطرة على حريق بمجمع المحاكم طرابلس

هيئة السلامة الوطنية تؤكد إخماد وتأمين مكان الحريق في جالو

إخماد حريق في سوق جامع الصقع (صور)

السيطرة على حريق بمحل ملابس في غريان

وفي غريان، استجابت الفرقة العاملة بقسم السلامة الوطنية لبلاغ بنشوب حريق بمحل ملابس في شارع الحرية، واستطاعات السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر بشرية.

وأمس الجمعة، تمكنت فرقة الإطفاء التابعة لوحدة السلامة الوطنية ببلدية قصر خيار من إخماد حريق نشب بفضلات أعشاب وأشجار بوادي بن جبارة بمنطقة العلوص.

حريق أشجار نخيل في مرادة

ونشب حريق في أشجار نخيل بمزرعة مواطن بمنطقة مرادة، ورغم الرياح تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وبينما لم تبلغ هيئة السلامة الوطنية عن وقوع ضحايا، أشارت إلى خسائر مادية جراء الحريق ممثلة في 250 شجرة نخيل، وكمية من الأعلاف، فيما جرى إنقاذ عدد من الحيوانات.

رجال إطفاء خلال السيطرة على حريق في أشجار النخيل في مرادة، 21 يوليو 2023. (هيئة السلامة)

رجال إطفاء خلال السيطرة على حريق في أشجار النخيل في مرادة، 21 يوليو 2023. (هيئة السلامة)