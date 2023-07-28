إخماد حريق بالحرم الجامعي في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، مساء الخميس، السيطرة على حريق اندلع داخل الحرم الجامعي في مدينة غريان.

وورد بلاغ إلى قسم السلامة الوطنية في غريان يفيد بنشوب حريق في سيارات وحافلات داخل الحرب الجامعي بالمدينة، وفق بيان مقتضب صادر عن الهيئة.

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وقد تعاملت فرق الإطفاء مع الحريق، وجرى إخماده والسيطرة عليه، دون وقوع خسائر في الأرواح، بينما احترقت ثلاث عشرة سيارة تنوعت بين سيارات صغيرة وحافلات لنقل الطلاب.

من إخماد حريق بالحرم الجامعي في غريان، 27 يوليو 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من إخماد حريق بالحرم الجامعي في غريان، 27 يوليو 2023. (هيئة السلامة الوطنية)