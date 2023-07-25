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سفير فرنسا: «اللجنة المالية العليا» تمهد لبيئة إيجابية سياسيًا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 10:57 مساء
سفير فرنسا: «اللجنة المالية العليا» تمهد لبيئة إيجابية سياسيًا
السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج يتحدث في لقاء خاص عبر قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 25 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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اعتبر السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج أن «اللجنة المالية العليا» التي بدأت أعمالها أخيرًا قد تُمهِّد لبيئة إيجابية سياسيًا، وتسهل مأمورية العمل من أجل الانتخابات، آملًا أن تتضمن أعمال اللجنة تمويل المشاريع في كل سبيل، خاصة الجنوب بالذات.

وأضاف السفير مهراج، في لقاء خاص عبر قناة «الوسط» (WTV)، جرى بثه مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار تشكيل اللجنة «توافقي وشامل، ويخفف من التوترات التي لوحظت مؤخرًا»، ويعمل على تمويل مشاريع في جميع أنحاء البلاد دون تفرقة.

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وأصدر المجلس الرئاسي في 7 يوليو الجاري قرارًا بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

وفي أول اجتماع لها في 20 يوليو الجاري، طالبت الجهات الرسمية في الدولة مدها بـ«البيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية».

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