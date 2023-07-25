سفير فرنسا في مقابلة مع قناة «الوسط»: لا نزاحم إيطاليا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

نفى السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج وجود تنافس وتزاحم مع إيطاليا في ليبيا، خاصة في مجال الطاقة، مذكرًا بوجود شركة «توتال» الفرنسية منذ أكثر من خمسين عامًا في ليبيا، وكذلك مشروع توليد الطاقة الشمسية شرق مصراتة الذي تنفذه شركة «توتال» أيضًا، وهي مشاريع - حسب قوله - تساعد على معالجة أزمة المناخ بالطاقة المتجددة.

وذكّر مهراج في لقاء خاص عبر قناة «الوسط» (WTV)، جرى بثه مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع نظمته باريس في يونيو الماضي بين شخصيات ومؤسسات ليبية في مجال الطاقة وشركات فرنسية للتعارف ومد جسور التعاون.

وأكد السفير الفرنسي عمل فريقه على إنهاء مسألة تجهيز المركز الثقافي الفرنسي في ليبيا، وترتيب البدء في إصدار التأشيرات من طرابلس في أقرب الآجال.

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