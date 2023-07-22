التومي يكلف لجنة لحصر أضرار خط النهر الصناعي بين أجدابيا وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

كلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي.

وتتشكل اللجنة بعضوية خالد محمد سعد مكاري وعبدالله عبدالمولى الشاملي، وتشمل أعمالها حصر الأضرار الناتجة عن انفجار الخط، مع تقديم نتائجها إلى وزير الحكم المحلي تمهيدا لعرضها على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وفق منشور على صفحة وزارة الحكم المحلي بموقع «فيسبوك».

والخميس الماضي، طالب الدبيبة في رسالة لوزير الحكم المحلي بالتواصل بشكل عاجل مع عميد بلدية أجدابيا وتشكيل لجنة لمعاينة وحصر الأضرار الناتجة عن انفجار الخط وموافاته بنتائج أعمالها.

غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب

ووقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، فجر الخميس، مما تسبب في غرق مزارع وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

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وقال الناطق باسم جهاز النصر الصناعي صلاح الساعدي، أمس الجمعة، إن أعمال صيانة أنبوب خط النهر في المحطة «41+360»، «قد تستمر لمدة لا تقل عن أسبوع».

وأشار الساعدي، في تصريح نقلته صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك»، إلى العمل حاليا على حصر المياه المتسربة وسحبها، حتى تستطيع فرق الصيانة الدخول إلى المحطة، ودراسة العطل وإصلاحه. وأكد انقطاع المياه حاليا عن المناطق الممتدة من أجدابيا حتى بنغازي.

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إلى ذلك، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية ومنحها أوسع الصلاحيات، وذلك ضمن جهود احتواء أزمة انفجار خط النهر الصناعي.

بينما قالت القيادة العامة إن القائد العام المشير خليفة حفتر وجه بإتاحة جميع إمكانات القيادة العامة لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي لسرعة إنجاز أعمال الصيانة، بعد «الأعمال التخريبية» التي طالت خطوط نقل المياه بمدينة أجدابيا الخميس الماضي.