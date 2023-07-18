شاهد في «تغطية خاصة»: لماذا ألغى القضاء نتائج انتخابات البيضاء وإجدابيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، تداعيات إلغاء القضاء نتائج الانتخابات البلدية في البيضاء وإجدابيا، بعد الجدل الذي رافق العملية الانتخابية، واتهامات بالتزوير وممارسة ضفوط سياسية لصالح بعض القوائم الانتخابية.

وبعد هذا الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قضت محكمتي البيضاء وإجدابيا بإلغاء نتائج الانتخابات في المنطقتين، على خلفية الحديث عن خروقات داخل مكاتب الاقتراع، وتدخل جهات سياسية وعسكرية لترجيح كفة القوائم الفائزة.

- شاهد في «هنا ليبيا»: محكمة البيضاء تقضي ببطلان انتخابات المجلس البلدي

- شاهد في «وسط الخبر»: هل تدخلت القيادة العامة في انتخابات أجدابيا؟

ورغم ذلك فإن التقارير الرسمية أشارت إلى أن الخروقات التي سجلتها في بعض لجان الاقتراع لا تؤثر على نتائج الانتخابات برمتها، وهو ما يثير التساؤلات حول الحجج التي استند إليها القضاء في قرار إلغاء تلك النتائج، وهل هناك قوى تسعى لهذا الإلغاء، وهل ثمة رسائل مقصودة للإرباك الموعد الانتخابي القادم؟ وهي الأسئلة التي طرحها البرنامج على كل من: الباحث القانوني والمهتم بالشأن العام عبدالله الديباني، والمرشج للمجلس البلدي إجدابيا موسى العلواني، والصحفية سمية أشويب، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة بنغازي محمد مخلوف.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك