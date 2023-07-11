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شاهد في «وسط الخبر»: هل تدخلت القيادة العامة في انتخابات أجدابيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 12:20 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: هل تدخلت القيادة العامة في انتخابات أجدابيا؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 10 يوليو 2023
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ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، نتائج الانتخابات المحلية في بلدية أجدابيا، والجدل المصاحب لها، وتداعياتها على الانتخابات العامة المرتقبة، وسط تشكيك واتهامات بتدخل القيادة العامة في نتائج العملية الانتخابية في البلدية.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اتهامات بوقوع تزوير في انتخابات بلدية أجدابيا لصالح القائمة الفائزة قبل الإعلان عن النتائج، بعد مؤشرات أفادت بأن تلك القائمة كانت في تريقها لخسارة المنافسة.

- نتائج أولية: فوز قائمة «ملتقى القوافل» في انتخابات بلدية أجدابيا

ورعم كونها انتخابات في نطاق جغرافي محدود، يبدو أن الانتخابات المحلية تلقي بظلالها على المسار السياسي بشكله الأوسع، لاسيما مع اعتبارات تفيد بأن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة يمكن أن ترفض تلك الانتخابات التي أجريت في المنطقة الشرقية، مع ما صاحبها من تأثير مزعوم على كافة الإجراءات بدءًا من اختيار قوائم وصفت بالقبلية، وصولاً إلى عملية الاقتراع وإعلان النتائج المشكوك في صحتها، كما يقول متابعون.

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، أمس الأحد، فوز قائمة «ملتقى القوافل» في انتخابات المجلس البلدي لبلدية أجدابيا بإجمالي 1513 صوتا، وقائمة «التحدي» في المركز الثاني بـ1451 صوتا، ثم قائمة «النخلة» بـ1071 صوتا.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الكاتب الصحفي الصالجين الزروالي، والصحفي منصور عاطي.

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