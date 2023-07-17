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شاهد في «هنا ليبيا»: محكمة البيضاء تقضي ببطلان انتخابات المجلس البلدي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 08:40 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: محكمة البيضاء تقضي ببطلان انتخابات المجلس البلدي
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 17 يوليو 2023
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سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على حكم محكمة البيضاء الجزئية القاضي ببطلان انتخابات المجلس البلدي بالمدينة، والتي فازت بها قائمة النخلة، بعد جدل أثير حولها، واتهامات بحدوث خروقات وضغوطات سياسية.

موظفو الشركات المتعثرة يطالبون بمستحقاتهم
وأشار البرنامج إلى استمرار غضب الموظفين الليبيين في الشركات المتعثرة في كل مناطق البلاد، والمطالبة بحقوقهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتوقفة منذ سنوات.

وخلال الفترة الماضية، أعلن العديد من هذه الشريحة اعتصامات وتقدموا بمذكرة للنائب العام والاتحاد الدولي للعمال والأمم المتحدة، تستنكر تجاهل السلطات المعنية لحقوقهم ومعاناتهم، بعدما رفضوا الاحتفال بعيد العمال الذي صادف الأول من شهر مايو.

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