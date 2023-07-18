السفيرة البريطانية تطلع الدبيبة على مشاوراتها مع الأطراف الليبية والدولية حول الوضع السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، على المشاورات السياسية التي تجريها مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة جدد خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، التأكيد على دعمه مطالب الشعب الليبي بالذهاب المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن السفيرة البريطانية كارولين هورندال أشادت من جانبها، بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدة دعم بريطانيا الجهود الهادفة لإجراء الانتخابات في أفضل الظروف.

استمرار الجمود السياسي

ولا تزال حالة الجمود السياسي قائمة في ليبيا منذ تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وعودة الانقسام الحكومي بعد تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب ورفض الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخاباب.

وحتى الآن لم يتمكن مجلسا النواب والدولة من التوافق حول الأطر الدستورية والتشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات، رغم اتفاقهما على ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الاستحقاق الديمقراطي الذي ينتظره الليبيون.