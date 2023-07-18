توحيد المؤسسات العسكرية في مشاورات الحداد والناظوري و«5+5» بباريس

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت فرنسا، خلال 17 و18 يوليو الجاري، رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، وضباطًا من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وأوضحت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاجتماعات تمحورت حول «توحيد المؤسسات العسكرية، وإرساء الاستقرار في البلاد، مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا».

وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن «دعم فرنسا الحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا، والأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة».

اجتماع لمجموعات العمل الأمنية في بنغازي 25 يوليو

أكدت الوزارة الفرنسية دعم بلادها الأمم المتحدة والحركية الأمنية التي تُحشد من الجهات الفاعلة الليبية جميعها، والتي ترمي إلى «تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية، والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار».

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ولفت البيان إلى متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية المقبلة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة، وتعقد قريبا في بنغازي في 25 يوليو الجاري.

لقاء الناظوري والملحق العسكري الفرنسي

في مايو الماضي، التقى الناظوري الملحق العسكري بسفارة فرنسا لدى ليبيا والوفد المرافق. وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة، في بيان، إن الاجتماع ناقش عديد الموضوعات المتعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة، أهمها التدريب.

وحضر الاجتماع رئيس أركان القوات الجوية الفريق محمد المنفور، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء شعيب الصابر، ومدير مكتب رئيس الأركان العميد مراد الصابر.

«5+5» تبحث في تونس إجراءات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

في 17 يونيو الماضي، ناقشت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع مكون مراقبة وقف إطلاق النار، التابع للبعثة الأممية، إجراءات إخراج المرتزقة والقوات والمقاتلين الأجانب.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع، الذي استمر يومين، عقد في تونس العاصمة. وقد بحث خلاله الطرفان تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها ويملكها الليبيون.