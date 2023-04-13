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انطلاق اجتماع الحداد والناظوري في بنغازي لمناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 10:25 مساء
انطلاق اجتماع الحداد والناظوري في بنغازي لمناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية
اجتماع الحداد والناظوري وعدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي، الخميس 13 أبريل 2023. (الإنترنت)
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انطلق مساء اليوم الخميس، اجتماع رئيس الركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري في مدينة بنغازي.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب الناظوري والحداد عدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية

ووصل الحداد رفقة عدد من العسكريين إلى مدينة بنغازي عصر اليوم قادماً من العاصمة طرابلس، وكان في استقباله بمطار بنينا الناظوري وعدد من القيادات العسكرية التابعين للقيادة العامة.

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وصل رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، عصر اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي، لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

وسبق أن التقى الناظوري والحداد في العاصمة طرابلس مرتين خلال الفترة الماضية، كما شاركا في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس وسرت، وكذلك في القاهرة وتونس.

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