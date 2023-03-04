رئاسة أركان الوحدة الوطنية تعلن تفاصيل لقاء الحداد والناظوري مع قائد «أفريكوم»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية تفاصيل لقاء رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في روما مع قائد القيادة العسكرية للقوات الأميركية لدى أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ميشل لانجلي.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان، فقد أكد الحداد والناظوري للقائد العسكري الأميركي «المضي قدما لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة»، كما أكدا «وحدة التراب الليبي، والمحافظة علي السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي».

مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا

جاء ذلك خلال مشاركة الحداد والناظوري، والوفد المرافق لهما، في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأميركية لدى أفريقيا «أفريكوم»، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية.

- أميركا تشيد بالتزام الحداد والناظوري وتؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى لتوحيد الجيش الليبي

وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وكذالك أساليب وطرق حماية الموارد، والاستعداد للأزمات وآلية الاستجابة لها، وأيضاً آفاق استخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها. وعلي هامش أعمال المؤتمر عقد رئيسا أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة اجتماعات ثنائية منفصلة مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وكذلك مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

ماذا قال لانجلي عن لقاء الحداد والناظوري؟

من جانبه، أكد لانجلي «الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته إلى السلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة، لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الإقتصادي والاستقرار الإقليمي»، وفق بيان رئاسة الأركان.

وفي وقت سابق قال لانجلي في تغريدة عبر «تويتر» إن «الولايات المتحدة تشيد بالتزامهما (الحداد والناظوري) بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. نحن نؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى» في إشارة إلى المقترح الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في أكتوبر 2023.

وأجرى الحداد والناظوري لقاءات عديدة منذ العام 2021، في كل من القاهرة وتونس والعاصمة طرابلس، وشاركا في اجتماعات سابقة للجنة العسكرية المشتركة «5+5» عقدت في القاهرة وتونس والعاصمة طرابلس.

الحداد والناظوري في حديث جانبي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، في روما، 2 مارس 2023. (رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية)

الحداد والناظوري في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا، 2 مارس 2023. (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية)

الحداد والناظوري في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا، 2 مارس 2023. (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية)

الحداد والناظوري خلال لقاء مع رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد، 2 مارس 2023. (رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية)