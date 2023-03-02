أميركا تشيد بالتزام الحداد والناظوري وتؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى لتوحيد الجيش الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت الولايات المتحدة بالتزام رئيسا الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، والتابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري «بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، معلنة تأييدها «إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى» لتوحيد الجيش الليبي، وفق سلسلة تغريدات نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على «تويتر».

قائد «أفريكوم» يلتقي الحداد والناظوري في روما

جاءت الإشادة الأميركية على لسان قائد القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الفريق مايكل لانغلي، خلال لقائه اليوم الخميس، مع الناظوري والحداد في العاصمة الإيطالية روما على هامش مشاركتهما في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما الذي يستضيفه لانغلي.

وقال لانغلي في أول تغريدة نشرتها السفارة الأميركية بشأن اللقاء «إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي الوفد العسكري الليبي المشترك، الفريق أول حداد والفريق أول ركن الناظوري في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما، والذي يستضيفه قائد أفريكوم الفريق مايكل لانغلي».

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إشادة أميركية بالتزام الحداد والناظوري بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

وجاء في التغريدة الثانية أن «الولايات المتحدة تشيد بالتزامهما (الحداد والناظوري) بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. نحن نؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى» في إشارة إلى المقترح الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في أكتوبر 2023.

كما أكد الفريق لانغلي في تغريدة ثالثة قائلا: «نواصل الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي».

وأجرى الحداد والناظوري لقاءات عديدة منذ العام 2021، في كل من القاهرة وتونس والعاصمة طرابلس، وشاركا في اجتماعات سابقة للجنة العسكرية المشتركة «5+5» عقدت في القاهرة وتونس والعاصمة طرابلس.

اجتماع قائد «أفريكوم» الفريق مايكل لانغلي مع الحداد والناظوري في روما، الخميس 2 مارس 2023. (السفارة الأميركية)