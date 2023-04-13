الحداد يصل بنغازي لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، عصر اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي، لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان في استقبال الحداد لدى وصوله إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري.

ومن المقرر أن يستكمل الحداد والناظوري خلال اجتماعهما في بنغازي مناقشاتهما بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك تشكيل قوة مشتركة كمرحلة أول في عملية إعادة توحيد الجيش.

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وسبق أن التقى الناظوري والحداد في العاصمة طرابلس مرتين خلال الفترة الماضية، كما شاركا في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس وسرت، وكذلك في القاهرة وتونس.

الحداد والناظوري يمثلان الجيش في اجتماعات دولية

ومثل الحداد والناظوري الجيش الليبي في أكثر من مناسبة دولية، كان آخرها المشاركة في اجتماع قادة الجيوش والدفاع الأفارقة الذي نظمته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في العاصمة الإيطالية روما الشهر الماضي.

وخلال مشاركتها في اجتماع روما، أجرى الحداد والناظوري سلسلة لقاءات واجتماعات شملت كل من رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة وقائد أفريكون، ورؤساء أركان جيوش مصر وإيطاليا.

استقبال الفريق محمد الحداد ومرافقيه بمطار بنينا في بنغازي، الخميس 13 أبريل 2023. (الإنترنت)

استقبال الفريق محمد الحداد ومرافقيه بمطار بنينا في بنغازي، الخميس 13 أبريل 2023. (الإنترنت)