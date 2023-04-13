  • Alwasat News
Atwasat

الحداد يصل بنغازي لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 07:46 مساء
الحداد يصل بنغازي لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية
استقبال الفريق محمد الحداد ومرافقيه بمطار بنينا في بنغازي، الخميس 13 أبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

وصل رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، عصر اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي، لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان في استقبال الحداد لدى وصوله إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري.

ومن المقرر أن يستكمل الحداد والناظوري خلال اجتماعهما في بنغازي مناقشاتهما بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك تشكيل قوة مشتركة كمرحلة أول في عملية إعادة توحيد الجيش.

- بحضور الحداد والناظوري.. مجموعة العمل الأمنية تبحث دور ومهام القوة العسكرية المشتركة
- رئاسة أركان الوحدة الوطنية تعلن تفاصيل لقاء الحداد والناظوري مع قائد «أفريكوم»
- أميركا تشيد بالتزام الحداد والناظوري وتؤيد إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى لتوحيد الجيش الليبي

وسبق أن التقى الناظوري والحداد في العاصمة طرابلس مرتين خلال الفترة الماضية، كما شاركا في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس وسرت، وكذلك في القاهرة وتونس.

الحداد والناظوري يمثلان الجيش في اجتماعات دولية
ومثل الحداد والناظوري الجيش الليبي في أكثر من مناسبة دولية، كان آخرها المشاركة في اجتماع قادة الجيوش والدفاع الأفارقة الذي نظمته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في العاصمة الإيطالية روما الشهر الماضي.

وخلال مشاركتها في اجتماع روما، أجرى الحداد والناظوري سلسلة لقاءات واجتماعات شملت كل من رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة وقائد أفريكون، ورؤساء أركان جيوش مصر وإيطاليا.

استقبال الفريق محمد الحداد ومرافقيه بمطار بنينا في بنغازي، الخميس 13 أبريل 2023. (الإنترنت)
استقبال الفريق محمد الحداد ومرافقيه بمطار بنينا في بنغازي، الخميس 13 أبريل 2023. (الإنترنت)
استقبال الفريق محمد الحداد ومرافقيه بمطار بنينا في بنغازي، الخميس 13 أبريل 2023. (الإنترنت)
استقبال الفريق محمد الحداد ومرافقيه بمطار بنينا في بنغازي، الخميس 13 أبريل 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 14): مقلب إغلاق السيارة 2
«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها

«ما وراء التاريخ»: سوسة (أبولونيا) نشأتها وتاريخها
«أفضل شيف» | الحلقة (12)

«أفضل شيف» | الحلقة (12)
الكاسا وسحوركم علينا (12)

الكاسا وسحوركم علينا (12)
«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات

«اقتصاد بلس»: أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا بقدرة 500 ميجاوات
«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور

«أطفال أبطال» (2)‎: أميرة النور
«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية

«واشنطن بوست»: شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق السرية
كاريكاتير حليم - بث مباشر!

كاريكاتير حليم - بث مباشر!
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» المغربي

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» ...
السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين

السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
دوري أبطال أوروبا: بهدف بن ناصر.. ميلان يضع قدمًا في نصف النهائي

دوري أبطال أوروبا: بهدف بن ناصر.. ميلان يضع قدمًا في نصف النهائي
دوري الأبطال: ريال مدريد يحسم موقعة الذهاب بهدفين أمام تشيلسي

دوري الأبطال: ريال مدريد يحسم موقعة الذهاب بهدفين أمام تشيلسي
«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم

«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد
خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا

خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا
«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح

«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير أممي يرصد عمل أطفال مهاجرين قسرا في مجموعات مسلحة داخل ليبيا
تقرير أممي يرصد عمل أطفال مهاجرين قسرا في مجموعات مسلحة داخل ...
غوتيريس: 12 ألف محتجز بمراكز غير رسمية في ليبيا.. و«تعسف» بسجني الكويفية ومعيتيقة
غوتيريس: 12 ألف محتجز بمراكز غير رسمية في ليبيا.. و«تعسف» بسجني ...
المجلس الأعلى للإدارة المحلية يناقش احتياجات المراكز الطبية في البلديات
المجلس الأعلى للإدارة المحلية يناقش احتياجات المراكز الطبية في ...
المنفي يجتمع مع الدبيبة لدعم جهود إنجاح الانتخابات
المنفي يجتمع مع الدبيبة لدعم جهود إنجاح الانتخابات
تشاوش أوغلو: من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا
تشاوش أوغلو: من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل مع ليبيا
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل ......
المزيد
الحداد يصل بنغازي لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية
الحداد يصل بنغازي لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة ......
ارتفاع كبير في أسعار ملابس العيد بأسواق بني وليد
ارتفاع كبير في أسعار ملابس العيد بأسواق بني وليد...
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...
تشاوش أوغلو: من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا
تشاوش أوغلو: من الآن فصاعدا سنعمل مع مصر على توثيق التعاون ......
المنفي يجتمع مع الدبيبة لدعم جهود إنجاح الانتخابات
المنفي يجتمع مع الدبيبة لدعم جهود إنجاح الانتخابات...
المزيد