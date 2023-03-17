بحضور الحداد والناظوري.. مجموعة العمل الأمنية تبحث دور ومهام القوة العسكرية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت جلسات اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، الخميس، دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.

وشارك في الاجتماع، الذي تترأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة، كل من الفريق أول عبدالرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

ووفق البيان الصادر عن البعثة، «تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي». وأكدت الرئاسة المشتركة «أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، ودعت إلى تقديم دعم بناء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة».

باتيلي يعرب عن تقديره للقادة العسكريين

وأشاد المبعوث الأممي «بالقادة العسكريين لتحليهم بالروح الوطنية في جميع الاجتماعات التي ترأسها، سواء داخل ليبيا أو خارجها»، كما رحب أيضا بمشاركة رؤساء الأركان وجهودِهم في سبيل توحيد المؤسسات العسكرية، وجدد باتيلي الإعراب عن تقديره للقادة العسكريين على التزامهم، قائلا إنه «إذا اجتمع القادة السياسيون بالروح بنفسها، لكانت الأزمة في ليبيا قد حُلت منذ وقت طويل».

وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرة تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المساريْن الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

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وحث باتيلي «جميع الرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الوطنية من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية. حيث يعد إيجاد بيئة أمنية مواتية أمرا أساسيا لنجاح هذه العملية». وقال: «نحث المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل معا من أجل السلام والاستقرار في ليبيا ودعم خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في العام 2023».

هورندال تدعو لحوار بين الجهات السياسية والأمنية

ورحبت السفيرة البريطانية كارولين هورندال الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل الأمنية لهذا الشهر، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ آخر اجتماع لمجموعة العمل الأمنية، وأكدت أهمية البناء على هذا الزخم للحفاظ على أمن ليبيا وترسيخه. وقالت هورندال:«مع إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا، فإن ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية».

وأوضحت هورندال أن «هذا يستلزم انخراط جميع الجهات السياسية والأمنية في حوارات بناءة حول أمن الانتخابات. والمجتمع الدولي على استعداد لدعم ليبيا في هذه الجهود».