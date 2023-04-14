الناظوري: قادرون على تجاوز الخلافات.. وجاهزون لحماية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، إن «القيادات العسكرية مهما كان الخلاف بينهم قادرون على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن».

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس في مدينة بنغازي، بحضور رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد وعدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد الناظوري، بحسب تسجيل مصور متداول على موقع «فيسبوك»، أن «المؤسسة العسكرية تتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية، ولأنها من أهم ركائز الدولة لا تعترف إلا بالهوية الليبية لكافة المواطنين».

- انطلاق اجتماع الحداد والناظوري لمناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية في بنغازي

- الحداد يصل بنغازي لاستكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية

الناظوري: لن نكون أداة لأي طرف سياسي

وتابع أن «أبناء المؤسسة العسكرية لديهم القدرة على تجاوز الخلافات والدفاع عن سيادة وسلامة أراضيهم»، مشددًا في الوقت نفسه على أن «الجيش الليبي شرقًا وغربًا وجنوبًا بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية ولن يكون أداة لأي طرف سياسي»

وخلال الاجتماع نفسه، قال الفريق محمد الحداد: «سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة، وسنكون مساندين لشعبنا واختياراته في إنجاز انتخابات نزيهة، وحامين لها، عندما يتفق الليبيون».

وسبق أن التقى الناظوري والحداد في العاصمة طرابلس مرتين خلال الفترة الماضية، كما شاركا في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس وسرت، وكذلك في القاهرة وتونس.