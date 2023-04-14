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الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 02:03 صباحا
الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة
اجتماع الحداد والناظوري وعدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي، الخميس 13 أبريل 2023. (الإنترنت)
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قال رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، اليوم الخميس، «سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة، وسنكون مساندين لشعبنا واختياراته في إنجاز انتخابات نزيهة، وحامين لها، عندما يتفق الليبيون».

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس في مدينة بنغازي، بحضور رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

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الحداد: إننا أبناء بلد واحد ولن نختلف
وتابع الحداد، بحسب تسجيل مصور متداول على موقع «فيسبوك»: «نؤكد أننا جاهزون لحماية الانتخابات حال اتفق الليبيون حيالها»، وأردف: «لابد أن نلوم أنفسنا جميعنا، فنحن شركاء ولابد أن نُحاسب أنفسنا»، ثم واصل حديثه: «نؤكد للجميع في الداخل والخارج أننا أبناء بلد واحد، ولن نختلف، ليبيا واحدة».

وخلال الاجتماع نفسه قال الفريق عبدالرازق الناظوري إن «القيادات العسكرية مهما كان الخلاف بينهم قادرون على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن»، لافتا إلى أن «المؤسسة العسكرية تتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية.

وسبق أن التقى الناظوري والحداد في العاصمة طرابلس مرتين خلال الفترة الماضية، كما شاركا في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس وسرت، وكذلك في القاهرة وتونس.

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