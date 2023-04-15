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6 ملفات على طاولة العسكريين.. القيادة العامة تعلن تفاصيل لقاء الحداد والناظوري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 03:00 مساء
6 ملفات على طاولة العسكريين.. القيادة العامة تعلن تفاصيل لقاء الحداد والناظوري
من لقاء الناظوري والحداد في بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
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أعلنت قوات القيادة العامة، اليوم السبت، تفاصيل الاجتماع التقابلي الثالث الذي عقد على مدار يومين  في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري،  وحضور رؤساء الأركان النوعية والإدارات والهيئات العسكرية.

الأرقام العسكرية والرواتب وفرقة مشتركة
وحسب المركز الإعلامي لقوات القيادة العامة، فقد ناقش الاجتماع «استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، وإشكالية الأرقام العسكرية وخريجي الكليات العسكرية». وبحث الاجتماع «خطوات توحيد رواتب أعضاء المؤسسة العسكرية، وآليات تشكيل قوة عسكرية مشتركة وتحديد أعمالها، وآليات دعم وتسهيل عمل اللجنة العسكرية 5 + 5».

- الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة 
- الناظوري: قادرون على تجاوز الخلافات.. وجاهزون لحماية الانتخابات
- انطلاق اجتماع الحداد والناظوري لمناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية في بنغازي

وشارك في الاجتماع إلى جانب الناظوري والحداد عدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

من جهته، قال رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة، وسنكون مساندين لشعبنا واختياراته في إنجاز انتخابات نزيهة، وحامين لها، عندما يتفق الليبيون»، أما ورئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة فقال إن «القيادات العسكرية مهما كان الخلاف بينها قادرة على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن»، لافتا إلى أن «المؤسسة العسكرية تتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية».

الحداد يستعرض حرس الشرف لدى وصوله بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
الحداد يستعرض حرس الشرف لدى وصوله بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
من لقاء الناظوري والحداد وقيادات عسكرية في بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
من لقاء الناظوري والحداد وقيادات عسكرية في بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
من لقاء الناظوري والحداد وقيادات عسكرية في بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
من لقاء الناظوري والحداد وقيادات عسكرية في بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
من لقاء الناظوري والحداد وقيادات عسكرية في بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
من لقاء الناظوري والحداد وقيادات عسكرية في بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
من لقاء الناظوري والحداد في بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
من لقاء الناظوري والحداد في بنغازي، 13 أبريل 2023. (المركز الإعلامي للقيادة العامة)
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