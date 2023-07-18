حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

القاهرة - بوابة الوسط

حصدت الطفلة حنين امحمد يونس الهنشيري مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية القلعة، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقدمت اللجنة الفرعية للانتخابات بالقلعة شكرها إلى كل من أسهم في نجاح انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» داخل البلدية، وأثنت على عضوة برلمان «أطفال ليبيا» السابقة رهف خزام صنقير، لمناسبة ترشيحها إلي برلمان الطفل العربي، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني

بالصور.. انطلاق انتخابات برلمان «أطفال ليبيا»

فتح باب الترشح لعضوية برلمان أطفال ليبيا

إلى ذلك، فاز الطفل عبدالرحمن أبوعجيلة بمقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية السواني. وقد جرى إعلان نتيجة الانتخابات بحضور رئيس فرع الشؤون الاجتماعية ببلدية السواني عامر بلعيد قمام، وموظفي الفرع والأعضاء المرشحين، وكذلك عضو برلمان «أطفال ليبيا» السابق الطفل محمد يوسف آدم، حسب البيان.

انطلاق انتخابات برلمان «أطفال ليبيا»

انطلقت العملية الانتخابية لبرلمان «أطفال ليبيا»، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، في الثامن من يوليو الجاري. وقالت الوزارة إن هذه هي الدورة الانتخابية الثانية بمشاركة أطفال من المدن الليبية جميعها. وأضافت: «قرار تنظيم انتخابات برلمان الأطفال يأتي ضمن مبدأ تكافؤ الفرص للأطفال جميعهم في أرجاء ليبيا».

سبق أن حددت وزارة الشؤون الاجتماعية شروط الترشح لبرلمان «أطفال ليبيا»، التي اشتملت على «ألا يقل عمر المرشح عن سن 12 عاما، وألا يزيد على 16 عاما وقت تسليم الترشح للفرع، وأن يكون المرشح ملماً باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأن يكون لبق الحديث وحسن التصرف».

من انتخابات برلمان أطفال ليبيا في القلعة، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من انتخابات برلمان أطفال ليبيا في القلعة، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من انتخابات برلمان أطفال ليبيا في القلعة، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من انتخابات برلمان أطفال ليبيا في القلعة، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من انتخابات برلمان أطفال ليبيا في القلعة، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من انتخابات برلمان أطفال ليبيا في القلعة، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)