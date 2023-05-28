فتح باب الترشح لعضوية برلمان أطفال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح باب الترشح لبرلمان أطفال ليبيا، في الفترة ما بين 12 و25 يونيو المقبل.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات لعضوية البرلمان في فروع الشؤون الاجتماعية بالبلديات، تتلقى طلبات الترشح لليبيين في الفئة العمرية من سن 12 عاما إلى 16 عاما، من الجنسين (ذكور وإناث).

شروط الترشح لبرلمان أطفال ليبيا

حدد بيان وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة شروط الترشح لبرلمان أطفال ليبيا

* لا يقل عمر المترشح عن سن 12 عاما وألا يزيد على 16 عاما، وقت تسليم الترشح للفرع.

* أن يكون ملما باتفاقية حقوق الطفل الدولية.

* أن يكون لبق الحديث وحسن التصرف.

وحث البيان من يرغب في الترشح لعضوية برلمان أطفال ليبيا من الأطفال، التواصل مع فروع الشؤون الاجتماعية بالبلديات، والتوجه إلى مقر اللجنة في فرع الشؤون الاجتماعية، في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا، لتسليم ملف الترشح مصحوبا بما يلي:

* شهادة ميلاد إلكترونية حديثة.

* شهادة إقامة من السجل المدني تفيد بإقامته ببلدية باطن الجبل.

* عدد (2) صور شخصية.

* تعریف مدرسي بالصورة معتمدا من إدارة المدرسة، أو شهادة من مختار المحلة معتمدة بالصورة.

* تعبئة طلب الترشح لمنصب عضوية برلمان أطفال ليبيا (النموذج معد بمقر اللجنة بالفرع ).

- «تحضيرية» برلمان الطفل الليبي تجتمع في وزارة الثقافة

وفي يناير الماضي، عُقِد اجتماع تحضيري في كتب ثقافة الطفل ورعاية المواهب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، من أجل بحث خطوات وترتيبات إنشاء «برلمان الطفل الليبي». جاء ذلك «بناء على قرار وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، بإنشاء برلمان الطفل الليبي».