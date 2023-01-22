«تحضيرية» برلمان الطفل الليبي تجتمع في وزارة الثقافة

القاهرة - بوابة الوسط

عُقِد اجتماع تحضيري بمكتب ثقافة الطفل ورعاية المواهب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، من أجل بحث خطوات وترتيبات إنشاء «برلمان الطفل الليبي».

وجاء ذلك «بناء على قرار وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي بإنشاء برلمان الطفل الليبي»، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك»، السبت.

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وحضر الاجتماع الذي عُقِد، الثلاثاء، «اللجنة المشكلة للإشراف والمتابعة على أعمال وآلية الخطة التنفيدية لبرلمان الطفل الليبي، بحضور مدير المكتب ومدير فرع طرابلس الكبري بوزارة الشباب، إسماعيل عبدالمجيد».

كذلك حضر الجلسة مدير إدارة شؤون الفروع بوزارة الشباب، الدكتور أحمد المقطوف، ومدير مكتب الشباب في بلدية بني وليد المهندس، وائل الجدك، وذلك للمشاركة في إعداد خطة عمل لانتخاب برلمان الطفل الليبي.