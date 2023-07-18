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إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:40 صباحا
إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني
من إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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فاز الطفل عبدالرحمن أبوعجيلة بمقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية السواني، وفق ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وجرى إعلان نتيجة الانتخابات بحضور رئيس فرع الشؤون الاجتماعية ببلدية السواني، عامر بلعيد قمام، وموظفي الفرع والأعضاء المرشحين، وكذلك عضو برلمان «أطفال ليبيا» السابق الطفل محمد يوسف آدم، حسب بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

بالصور.. انطلاق انتخابات برلمان «أطفال ليبيا»
فتح باب الترشح لعضوية برلمان أطفال ليبيا

وانطلقت العملية الانتخابية لبرلمان أطفال ليبيا التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في الثامن من يوليو الجاري. وقالت الوزارة إن هذه هي الدورة الانتخابية الثانية بمشاركة أطفال من المدن الليبية جميعها، وأضافت: «قرار تنظيم انتخابات برلمان الأطفال يأتي ضمن مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في أرجاء ليبيا».

وسبق أن حددت وزارة الشؤون الاجتماعية شروط الترشح لبرلمان أطفال ليبيا لتشمل «ألا يقل عمر المرشح عن سن 12 عاما، وألا يزيد على 16 عاما وقت تسليم الترشح للفرع، وأن يكون المرشح ملما باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأن يكون لبق الحديث وحسن التصرف».

من إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني، 18 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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