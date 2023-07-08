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بالصور.. انطلاق انتخابات برلمان «أطفال ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 12:55 مساء
بالصور.. انطلاق انتخابات برلمان «أطفال ليبيا»
من انطلاق انتخابات برلمان أطفال ليبيا، 8 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، اليوم السبت، انطلاق العملية الانتخابية لبرلمان «أطفال ليبيا»، التابع للوزارة. 

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه هي الدورة الانتخابية الثانية بمشاركة أطفال من المدن الليبية جميعها. وعبرت الوزيرة عن شكرها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على دعمه مختلف شرائح المجتمع، وشريحة الأطفال خاصة. وقالت: «قرار تنظيم انتخابات برلمان الأطفال يأتي ضمن مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في أرجاء ليبيا».

في 25 يونيو الماضي، جرى إغلاق باب الترشح للانتخابات، بعد أن بدأ تلقي أوراق الأطفال المرشحين في 12 يونيو.

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شروط الترشح لبرلمان أطفال ليبيا
سبق أن حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة شروط الترشح لبرلمان أطفال ليبيا، وهي:
* ألا يقل عمر المترشح عن سن 12 عاما، وألا يزيد على 16 عاما وقت تسليم الترشح للفرع.
* أن يكون ملما باتفاقية حقوق الطفل الدولية.
* أن يكون لبق الحديث وحسن التصرف.

وفي يناير الماضي، عُقِد اجتماع تحضيري في مكتب ثقافة الطفل ورعاية المواهب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية من أجل بحث خطوات وترتيبات إنشاء «برلمان الطفل الليبي». جاء ذلك «بناء على قرار وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، بإنشاء برلمان الطفل الليبي».

وزيرة الشؤون الاجتماعية لحظة الإعلان عن انطلاق انتخابات برلمان أطفال ليبيا، 8 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
وزيرة الشؤون الاجتماعية لحظة الإعلان عن انطلاق انتخابات برلمان أطفال ليبيا، 8 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
وزيرة الشؤون الاجتماعية تصافح أحد المعاقين خلال انطلاق انتخابات برلمان أطفال ليبيا، 8 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
وزيرة الشؤون الاجتماعية تصافح أحد المعاقين خلال انطلاق انتخابات برلمان أطفال ليبيا، 8 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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