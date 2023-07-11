الدبيبة يحث السفارة الكندية على العمل من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، فريق السفارة على ضرورة العمل من العاصمة طرابلس.

ورحب الدبيبة بعودة العمل الدبلوماسي إلى السفارة الكندية، مشيرًا إلى ضرورة العمل من العاصمة طرابلس كأغلب السفارات التي استأنفت أعمالها من داخل ليبيا، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

- الكوني يستعرض مع السفيرة الكندية أوجه التعاون وصعوبات العملية السياسية

- السايح يطلع السفيرة الكندية على الاستعدادات للانتخابات

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة بحث مع السفيرة الكندية أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات، أهمها التعليم والصحة، وخلق شراكات تعاون في هذه الملفات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفيرة الكندية أكدت ممن جانبها أن فريق السفارة يعمل على أن يكون له وجود دائم في ليبيا، وتفعيل أوجه التعاون المستمر بين البلدين، مؤكدة دعم كندا الجهود الدولية لإنجاز الانتخابات في ليبيا.