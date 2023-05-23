السايح يُطلع السفيرة الكندية على الاستعدادات للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ظهر اليوم الثلاثاء، السفيرة الكندية إيزابيل سافارد على «الإمكانات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اتُخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية».

جاهزية المفوضية للانتخابات

وحسب بيان صادر عن المفوضية، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ الانتخابات المخطط عقدها هذا العام. وهنأت السفيرة، خلال اللقاء، مجلس المفوضية لنجاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة والذي شاركت في حضور فعالياته.

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وأعربت عن تقديرها الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الإقليمي، مؤكدة دعم المجتمع الدولي لكل الجهود المبذولة في سبيل رفع مستويات المشاركة خلال الانتخابات المقبلة.