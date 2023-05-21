سفير ألمانيا يدعو لتشجيع النساء والشباب على المشاركة في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

شارك السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، الذي نظمته مفوضية الانتخابات صباح اليوم الأحد في أحد الفنادق بالعاصمة طرابلس.

وقال أونماخت في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «تلعب النساء دورًا مهمًا في السياسة، حيث أؤيد وبشدة مواصلة الجهود لتحفيز النساء والشباب ببرامج هادفة للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهن».

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مشاركة أممية في المؤتمر المحفز على المشاركة في الاقتراع

المؤتمر تنظمه المفوضية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام، وحضره رئيس مجلس المفوضية عماد السايح.

كما حضر المؤتمر أعضاء مجلس المفوضية: رباب حلب، وعبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، ورئيسة الشبكة العربية للمرأة والانتخابات سهير عابدين، ورئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية هشام كحيل، ورئيسة الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي.

جانب من المشاركين في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة في الانتخابات بأحد فنادق طرابلس، 21 مايو 2023 (حساب السفير بموقع تويتر)