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المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 01:58 مساء
المنفي يناقش مع بوشاح آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية
المنفي خلال لقائه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، 21 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، لمناقشة آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية.

وقال بيان للمجلس الرئاسي، اليوم الأحد، إن الاجتماع ناقش «إجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية والوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023».

تنسيق أممي لإنجاح الانتخابات المرتقبة
والخميس الماضي، اتفقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع البعثة الأممية على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود، وتبادل وجهات النظر لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في إنجاح العملية الانتخابية المرتقبة.

وتقترب المهلة الممنوحة للجنة المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، من نهايتها، إذ أنه قبل نهاية يونيو يفترض أن تكون قد انتهت من التشريعات التي تمهد لإجراء الاقتراع.

وباتت اللجنة التي تشكلت في مارس الماضي من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة تقف أمام مفترق طرق تمضي بها في طريقين، إما نحو سيناريو إنجاز مهمتها دون تباطؤ، أو ربما الإخفاق في الخروج بقوانين الانتخابات، ليصبح البديل هو الآلية الأممية لتشكيل لجنة بديلة رفيعة المستوى، وفق مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

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ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.. خلاف يعرقل تشريعات الاقتراع 
وراهن مراقبون على خطوة تشكيل اللجنة الأممية التي قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق بين الأطراف الليبية على قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة، التي تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح، وذلك بعد أن فشلت عدة محاولات سابقة للطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تقود لإجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية.

وفي تصريحات لقناة «العربية»، أمس السبت، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن المجلس سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية.

وأكد صالح رفضه قبول إشراف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على الانتخابات. وشدد على ضرورة تنازل الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، «حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري».

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