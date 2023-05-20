  • Alwasat News
Atwasat

عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 06:30 مساء
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح (الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن مجلس النواب سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية.

وأوضح صالح، في تصريحات إلى قناتي «الحدث» و«العربية» اليوم السبت أن المجلس لن يقبل إشراف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة على الانتخابات.

لا انتخابات في ظل حكومة الدبيبة؟
وشدد على ضرورة تنازل الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، «حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري».

وكشف صالح أنه طلب عدم التسرع في إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب حكومة فتحي باشاغا، وأنه «ليس راضيا عن هذا القرار، لأنه كان متسرعا ولم يجر وفقا للقانون».

- (فيديو) المنفي: نطمح في دور أوسع وأوضح للجامعة العربية في دعم المصالحة والانتخابات بليبيا
- باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري
- عقيلة: الإطار التشريعي للانتخابات سيكون جاهزا قبل نهاية يونيو

 عقيلة صالح يرفض حديث باتيلي عن شرعية مجلسي النواب والدولة
وردًا على دور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قال عقيلة صالح إن المبعوث الأممي غير مخول بمنح الشرعية لمجلس النواب أو مجلس الدولة.

وتابع: «لا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا، والخلاف داخل لجنة 6+6 (التي تعد القوانين الانتخابية) يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات».

وصوت مجلس النواب الثلاثاء الماضي بالأغلبية على إيقاف باشاغا وإحالته إلى التحقيق، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، مضيفاً أن المجلس قرر تكليف وزير المالية أسامة حماد، تسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.

حكومة باشاغا لم سوى 14 شهرًا 
ولم يدم عمر باشاغا في رئاسة الحكومة طويلاً، فقد جرى تعيينه بعد تصويت في أول مارس 2022 بأغلبية 92 صوتاً من أصل 101 نائب حضروا جلسة استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وقتها.

وقبل إيقافه بيوم، كلّف باشاغا نائبه علي فرج القطراني تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك في خطاب وجهه إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.

الميزانية وعدم التمكن من دخول طرابلس وراء إيقاف باشاغا؟
وفي تصريحات لقناة «الوسط»، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس فاجأت عدداً من الأعضاء، لافتاً إلى أن الأخير «لا يمتلك أي أذرع» لتنفيذ مهامه، موضحا أن هناك توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.

بدوره، أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن باشاغا لم يستطع تسلّم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، مضيفا أنه تعامل أيضا مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـ«مزاجية» و«صرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئاً، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»

شاهد الاستديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني

وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة

الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إعادة إعمار بنغازي» تعتمد تصميم جسر تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري
«إعادة إعمار بنغازي» تعتمد تصميم جسر تقاطع شارع فينيسا مع طريق ...
ممثلون عن حكومة الدبيبة يشاركون في المنتدى المصرفي المغاربي بتركيا
ممثلون عن حكومة الدبيبة يشاركون في المنتدى المصرفي المغاربي ...
الباعور: قواسم مشتركة مع إيطاليا في مجالي الطاقة والأمن لمواجهة التحديات بمنطقة المتوسط
الباعور: قواسم مشتركة مع إيطاليا في مجالي الطاقة والأمن لمواجهة ...
منتدى للطاقة الليبية الفرنسية 21 يونيو.. وآمال باريسية باستكشاف آبار جديدة
منتدى للطاقة الليبية الفرنسية 21 يونيو.. وآمال باريسية باستكشاف ...
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
بينها الاعتداء الجسدي والتهديد.. «الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام
بينها الاعتداء الجسدي والتهديد.. «الليبية للإعلام المستقل» ......
اختتام تدريب البوابات الأمنية للعاملين بـ«الدعم المركزي»
اختتام تدريب البوابات الأمنية للعاملين بـ«الدعم المركزي»...
«الكهرباء»: اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور
«الكهرباء»: اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط ......
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء ......
منتدى للطاقة الليبية الفرنسية 21 يونيو.. وآمال باريسية باستكشاف آبار جديدة
منتدى للطاقة الليبية الفرنسية 21 يونيو.. وآمال باريسية ......
المزيد