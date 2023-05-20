عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن مجلس النواب سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية.

وأوضح صالح، في تصريحات إلى قناتي «الحدث» و«العربية» اليوم السبت أن المجلس لن يقبل إشراف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة على الانتخابات.

لا انتخابات في ظل حكومة الدبيبة؟

وشدد على ضرورة تنازل الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، «حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري».

وكشف صالح أنه طلب عدم التسرع في إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب حكومة فتحي باشاغا، وأنه «ليس راضيا عن هذا القرار، لأنه كان متسرعا ولم يجر وفقا للقانون».

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عقيلة صالح يرفض حديث باتيلي عن شرعية مجلسي النواب والدولة

وردًا على دور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قال عقيلة صالح إن المبعوث الأممي غير مخول بمنح الشرعية لمجلس النواب أو مجلس الدولة.

وتابع: «لا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا، والخلاف داخل لجنة 6+6 (التي تعد القوانين الانتخابية) يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات».

وصوت مجلس النواب الثلاثاء الماضي بالأغلبية على إيقاف باشاغا وإحالته إلى التحقيق، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، مضيفاً أن المجلس قرر تكليف وزير المالية أسامة حماد، تسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.

حكومة باشاغا لم سوى 14 شهرًا

ولم يدم عمر باشاغا في رئاسة الحكومة طويلاً، فقد جرى تعيينه بعد تصويت في أول مارس 2022 بأغلبية 92 صوتاً من أصل 101 نائب حضروا جلسة استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وقتها.

وقبل إيقافه بيوم، كلّف باشاغا نائبه علي فرج القطراني تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك في خطاب وجهه إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.

الميزانية وعدم التمكن من دخول طرابلس وراء إيقاف باشاغا؟

وفي تصريحات لقناة «الوسط»، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس فاجأت عدداً من الأعضاء، لافتاً إلى أن الأخير «لا يمتلك أي أذرع» لتنفيذ مهامه، موضحا أن هناك توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.

بدوره، أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن باشاغا لم يستطع تسلّم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، مضيفا أنه تعامل أيضا مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـ«مزاجية» و«صرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئاً، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء».