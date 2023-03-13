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عقيلة: الإطار التشريعي للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 11:02 مساء
عقيلة: الإطار التشريعي للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية يونيو
عقيلة صالح يتحدث خلال لقاء مع «تلفزيون المسار», الإثنين 13 مارس 2023, (لقطة مثبتة من الفيديو، برنامج «شأن عام»)
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قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إن الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، متابعًا: «جاهزون لمساءلة الليبيين»، معتبرًا في الوقت نفسه أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي «جاء لمساعدة الليبيين وليس محاكمتنا».

وأضاف صالح، في لقاء مع برنامج «شأن عام» الذي يذاع على «تلفزيون المسار»، مساء الإثنين، إن «مجلس النواب مسؤول عن الأساس التشريعي للانتخابات وأؤكد أنه سيتم قبل نهاية شهر يونيو»، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة قبل الانتخابات، متابعًا: «إذا لم تنجز لجنة 6+6 مهامها تعتبر القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب سارية»، وهما «القانون رقم 1 بشأن انتخابات الرئيس، والقانون رقم 2 بشأن انتخاب مجلس النواب».

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عقيلة: لا أمانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي
وأوضح أن «البيئة الأمنية آمنة، والعسكريون أدرى بشؤونهم، ولا أمانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي»، لكنه قال إن «أهم شيء وجود حكومة موحدة؛ لأن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمكن أن يٌقسِّم البلاد»، منوها بأن «مجلس النواب سيُسمي ممثليه في لجنة 6+6 فور إرسال مجلس الدولة ممثليه، وسنمنحها شهرًا لمرجعة قوانين الانتخابات».

وقال عقيلة إنه يرفض «انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان حتى لا تتكرر محاولات الرشوة واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات»، بحسب قوله.

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