(فيديو) المنفي: نطمح في دور أوسع وأوضح للجامعة العربية في دعم المصالحة والانتخابات بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جامعة الدول العربية إلى لعب «دور أوسع وأوضح في ليبيا، من خلال دعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات العامة في العام 2023، ووضع آلية ليبية خالصة لإدارة الموارد»

وأشار في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في جدة اليوم الجمعة، إلى متابعة المجلس الرئاسي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل توحيد الجيش، ودعم خطوات مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة «6+6» الموكل لها التوافق حول القوانين الانتخابية.

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وتابع: «ندعم جهود تحقيق التضامن العربية ورأب الصدع وحل الخلافات بيننا ونثني على جهود السعودية في لم الشمل العربي الذي أدى إلى عقد القمة العربية في حضور جميع الأعضاء».