سفير الاتحاد الأوروبي يتحدث عن شرط التغيير الحقيقي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، إن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات «ليس مسألة عدالة فقط، لكنه شرط لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا».



وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأحد، عبر جوزيه عن سعادته، للمشاركة في «المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة - آليات وحلول».

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