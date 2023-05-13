حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

عبر عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني عن رفضهم فرض جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قيودًا على سفر المرأة بمفردها، مطالبين بإلغائه فورًا.
وقالت 12 منظمة حقوقية في بيان مشترك، إن الجهاز يشترط على كل امرأة ليبية في حالة السفر دون مرافق تعبئة نموذج يتضمن أسئلة غير مبررة حول أسباب سفرها، وسبب غياب المرافق، وعدد مرات السفر السابقة.
ووقّع على البيان 119 شخصية، أكدت رفضها الإجراء الذي اعتبرته تمييزًا ضد النساء «وتعديًا مرفوضًا على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستوريًا».
رافضو القرار: يعيد السياسة القائمة على التمييز والعنف واضطهاد النساء
تطلع إلى مشاركة المرأة في الانتخابات وشدّد البيان على التطلع إلى مشاركة فعالة للمرأة الليبية في الانتخابات الوطنية المرتقبة، مضيفًا أن مثل هذه الإجراءات التمييزية تعيد «السياسة التراجعية القائمة على التمييز والعنف والاضطهاد بحق النساء، وتعزز من سطوة المنظومة الأمنية وقمعها على البلاد».
وأضاف الموقعون على البيان أن هذا الإجراء التمييزي يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الموقت 2011 (المادة 6، والمادة 14).
كما يخالف المادة 31 من الاتفاق السياسي، ويتعارض مع التشريعات الليبية التي كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، تحظى بكافة ضمانات الحق في المواطنة.
ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق النساء، التي صادقت عليها ليبيا، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المعايير الدولية الملزمة لحقوق المساواة وحرية التنقل وحرية الإقامة وحرية السفر.
رفض لحجج النائبات المؤيدات للقرار
ورفض الموقعون على البيان ما سموه «الحجج الواهية التي ساقتها بعض النائبات بمجلس النواب، ضمن تصريحات مكتوبة، والتي تنطوي على تقليل مشين من وعي النساء واحتمالية تعرضهن للنصب والاحتيال، وحاجتهن للحماية أو الوصاية في خضم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
وشدّد البيان على ضرورة ضمان حرية المرأة بشكل أكبر خاصة في ظروف دقيقة تمر بها ليبيا وتستعد خلالها لاستحاق انتخابي مرتقب، «وذلك أدعى لضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل والتجمع السلمي. وذلك من أجل تجديد الشرعية السياسية وتحقيق الاستقرار المنشود، والشروع في بناء دولة المؤسسات والقانون، القائمة على حقوق المواطنة وعدم التمييز».
- شاهد في «هذا المساء»: لماذا تُسأل المرأة الليبية عن المُرافق في السفر؟
- «بوابة الوسط» تنشر نص قرار الحاكم العسكري بشأن منع سفر الليبيات دون محرم
- السماح للمرأة السعودية بالسفر دون شروط موافقة من «ولي الأمر»
وطالب البيان حكومة الدبيبة بالإلغاء الفوري لهذا القرار التمييزي «الذي يُهين المرأة الليبية ويمثل رِدّة وتعديًا على الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا وقانونيًا ودوليًا، وضمان اتخاذ تدابير تحفظ الأمن القومي وتصون كرامة المرأة الليبية»، حسبما جاء في النص الصادر عن الموقعين على البيان.
المنظمات الموقعة على البيان:
- منبر المرأة الليبية من أجل السلام
- منظمة عدالة للجميع
- مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
- مركز مدافع لحقوق الإنسان
- منظمة وشم
- منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
- منظمة كرامة
- منظمة تَفَرد للتمكين
- منظمة الأمازونات
- منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة
الموقعون من الشخصيات:
1. الزهراء لنقي، رئيس منبر المرأة الليبية من أجل السلام وعضو ملتقى الحوار السياسي
2. أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي
3. صلاح المرغني، حقوقي ووزير العدل سابقًا
4. حسن الأمين، رئيس تحرير ليبيا المستقبل
5. بشير زعبيه، رئيس تحرير الوسط
6. آمال العبيدي، أستاذة جامعية
7. إكرام باش إمام، رئيس جمعية المهندسات الليبيات ووزيرة السياحة سابقًا
8. وافية سيف النصر، عضو ملتقى الحوار السياسي
9. فيروز عبد الرحيم النعاس، سياسية وأكاديمية
10. عائدة سالم الكبتي، إعلامية (أول مذيعة في التلفزيون الليبي في مرحلة الاستقلال)
11. رزان نعيم المغربي، كاتبة
12. فريدة العلاقي، حقوقية وسفيرة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي سابقًا
13. نعيمة جبريل، رئيس محكمة بنغازي سابقًا وعضو لجنة الحوار السياسي بالصخيرات
14. أمينة المغيربي، أكاديمية وعضو المؤتمر الوطني سابقًا
15. ابتسام بحيح، أكاديمية وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
16. فاطمة شنيب، محامية بإدارة المحاماة العامة ببنغازي
17. هالة أحمد الأطرش، عضو هيئة تدريس بكلية القانون جامعة بنغازي
18. لمياء شرف الدين، عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس
19. فاطمة غندور، أستاذة جامعية وإعلامية
20. حنان سعد ياقة، ناشطة حقوقية ورئيس اتحاد نساء تاورغاء
21. فريدة محمد الزليطني، حقوقية
22. جازية شعيتير، قانونية وحقوقية
23. عبير امنينة، أكاديمية ورئيس منظمة وشم
24. مروة سالم، حقوقية نسوية
25. أحمد الجهاني، خبير اقتصادي وقانوني دولي، وزير الاستقرار بالمكتب التنفيذي سابقًا
26. محمد بويصير، سياسي مهتم بالشأن العام
27. زاهي المغيربي، أكاديمي
28. نجيب الحصادي، أكاديمي
29. نجود لنقي، باحثة وناشطة حقوقية، عضو في مؤسس منبر المرأة الليبية من أجل السلام
30. إيناس، سدوح ناشطة مدنية
31. إسراء، مهني باحثة
32. هالة سالم المصراتي، حقوقية منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة
33. تهاني فرحات دربي، صحفية
34. علي العباني، فنان تشكيلي
35. خالد مطاوع، شاعر وكاتب ليبي
36. ريم جبريل، فنانة تشكيلية
37. هاديا قانا، فنانة تشكيلية
38. إهداء إبراهيم مكراز، إعلامية وعضو هيئة تدريس جامعة بنغازي
39. أسماء سريبة، نائب سابق بالمؤتمر الوطني
40. جميلة فلاق، ناشطة مدنية ووزيرة شؤون المرأة سابقًا
41. مبروكة المسماري، إعلامية
42. زكية محمد التائب، ناشطة في حقوق المرأة
43. هاجر الهنيد، قائدة كشفية
44. أسماء ديكنة، حقوقية
45. ميسون صالح، إعلامية
46. هند صالح البشارى، رئيس ومؤسس منظمة تَفَرد للتمكين
47. لمعان محمد بويصير، إعلامية
48. آيات امنينة، ناشطة مدنية
49. حنين بوشوشة، ناشطة نسوية
50. نهلة المهدى الميساوي، صحفية
51. خديجة البسيكري، شاعرة وناشطة في مجال حقوق المرأة
52. فاطمة عمر حواص، حقوقية
53. بسمة الورفلي، ناشطة مدنية
54. منصور عاطي، صحفي وناشط بالمجتمع المدني.
55. خديجة رمضان العمامي، صحفية.
56. إيمان بن يونس، قانونية ووزيرة الدولة لإعادة هيكلة المؤسسات، عضو مؤسس في منبر المرأة الليبية من أجل السلام
57. عازه عمر بوغندورة، أكاديمية
58. ليبيا إدريس المسماري، إعلامية
59. هاله عوض لنقي، أكاديمية
60. حنان المقوب، ناشطة مدنية وإعلامية
61. أمل الديلاوي، رائدة أعمال
62. ريما صالح الجريدي، أكاديمية
63. الشريف الوافي محمد علي، عضو المؤتمر الوطني السابق ومرشح رئاسي
64. أسعد محسن زهيو، مرشح رئاسي
65. فتح الله السنوسي المهدي الجدي، كاتب ودبلوماسي
66. أحمد العبار، عضو مجلس الوطني الانتقالي سابقًا
67. أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي
68. ملاك الحنوشي، ناشطة مدنية
69. هناء شلوف، ناشطة مدنية وعضو فريق صناع السلام
70. مبروكة جبريل، ناشطة مدنية وقائدة بالكشافة
71. ندى الشريف، عضو فريق الكشافة وفريق الفتيات بمنبر المرأة الليبية من أجل السلام
72. ميسون توغر، خبيرة اقتصادية
73. وجد الساعدي، ناشط مدني
74. خليل الحاسي، إعلامي
75. حازم الفرجاني، رئيس مجلس إدارة منظمة براح الثقافية
76. نوران العربي، ناشطة حقوقية - المديرة التنفيذية لنادي المناظرة الليبي
77. تازير العمراني، إعلامية وناشطة حقوقية
78. هند الهنيد، ناشطة مدنية وقائدة كشفية
79. أريج خطاب، عضو هيئة تدريس بجامعة البيضاء
80. ريما اعتيقه، ناشطة مدنية
81. أحمد ونيس المكي، كاتب وناشط سياسي
82. هيثم الكيب، مستشار بمنظمة الأسكوا سابقًا
83. عاشور حمد بوراشد، سياسي ليبي
84. أحمد محمد فرج أمطير، موظف في المعهد الدبلوماسي / بنغازي
85. بسمة فرج التواتي، ناشطة مدنية
86. ثريا محمد علي، ناشطة مدنية
87. هيفاء سالم البعيلي، إعلامية
88. د. علي ماصدناه إدريس، طبيب وسفير سابق
89. عبدالوهاب قرينقو، كاتب وصحف
90. ربيع الجياش، ناشط حقوق
91. عبد الله زاقوب، كاتب
92. معتصم محمد دخيل، ناشط مدني وعضو هيئة شباب الثورة
93. رحاب شنيب، شاعرة وناشطة مدنية
94. أماني خطاب، عضو هيئة تدريس
95. صابرين حسين محمد، ناشطة مدنية
96. رانيا العيساوي، ناشطة مدنية
97. بشرى اطلوبة، ناشطة مدنية ومدربة
98. سعاد الشويهدي، فنانة وناشطة مدنية
99. محمد المجبري، باحث وناشط مدني
100. ساري الفيتوري، رئيس منظمة تجرد للعمارة والفنون
101. فريدة الفارسي، ناشطة مدنية
102. هدى خشيم، كاتبة
103. نافع الطشاني، مترجم
104. دليلة الزغبي، ناشطة حقوقية - منظمة العفو الدولية
105. هبة الرز، المدير التنفيذي لمنظمة أطفالنا
106. منال الهمشري، صحفية
107. إيناس ضو، ناشطة نسوية
108. سماء البوعيشي، ناشطة مدنية مؤسسة مكين
109. آلاء حريب، ناشطة مدنية
110. إيمان بن عامر، صحفية ومصورة
111. مريم العباني، فنانة
112. هاجر حلب، ناشطة حقوقية - منظمة تالسا
113. عمر الحداد، مدير الموقع والمحتوى - بوابة الوسط
114. عبد الحفيظ غوقة، محامي، نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق
115. أمينة خيرالله الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير
116. ناجي شعيب العبيدي، عضو هيئة تدريس كلية الهندسة جامعة بنغازي
117. سعاد إبراهيم بن خليفة، ناشطة في المجتمع المدني ومدربة في المركز الليبي الكوري
118. منى عبدالرازق زغبية، محامية ومرشحة برلمانية
119. مروان الطشاني، حقوقي وباحث
تعليقات