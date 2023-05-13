حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني عن رفضهم فرض جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قيودًا على سفر المرأة بمفردها، مطالبين بإلغائه فورًا.

وقالت 12 منظمة حقوقية في بيان مشترك، إن الجهاز يشترط على كل امرأة ليبية في حالة السفر دون مرافق تعبئة نموذج يتضمن أسئلة غير مبررة حول أسباب سفرها، وسبب غياب المرافق، وعدد مرات السفر السابقة.

ووقّع على البيان 119 شخصية، أكدت رفضها الإجراء الذي اعتبرته تمييزًا ضد النساء «وتعديًا مرفوضًا على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستوريًا».

رافضو القرار: يعيد السياسة القائمة على التمييز والعنف واضطهاد النساء

تطلع إلى مشاركة المرأة في الانتخابات وشدّد البيان على التطلع إلى مشاركة فعالة للمرأة الليبية في الانتخابات الوطنية المرتقبة، مضيفًا أن مثل هذه الإجراءات التمييزية تعيد «السياسة التراجعية القائمة على التمييز والعنف والاضطهاد بحق النساء، وتعزز من سطوة المنظومة الأمنية وقمعها على البلاد».

وأضاف الموقعون على البيان أن هذا الإجراء التمييزي يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الموقت 2011 (المادة 6، والمادة 14).

كما يخالف المادة 31 من الاتفاق السياسي، ويتعارض مع التشريعات الليبية التي كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، تحظى بكافة ضمانات الحق في المواطنة.

ويُعد هذا الإجراء انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق النساء، التي صادقت عليها ليبيا، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المعايير الدولية الملزمة لحقوق المساواة وحرية التنقل وحرية الإقامة وحرية السفر.

رفض لحجج النائبات المؤيدات للقرار

ورفض الموقعون على البيان ما سموه «الحجج الواهية التي ساقتها بعض النائبات بمجلس النواب، ضمن تصريحات مكتوبة، والتي تنطوي على تقليل مشين من وعي النساء واحتمالية تعرضهن للنصب والاحتيال، وحاجتهن للحماية أو الوصاية في خضم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

وشدّد البيان على ضرورة ضمان حرية المرأة بشكل أكبر خاصة في ظروف دقيقة تمر بها ليبيا وتستعد خلالها لاستحاق انتخابي مرتقب، «وذلك أدعى لضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل والتجمع السلمي. وذلك من أجل تجديد الشرعية السياسية وتحقيق الاستقرار المنشود، والشروع في بناء دولة المؤسسات والقانون، القائمة على حقوق المواطنة وعدم التمييز».

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وطالب البيان حكومة الدبيبة بالإلغاء الفوري لهذا القرار التمييزي «الذي يُهين المرأة الليبية ويمثل رِدّة وتعديًا على الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا وقانونيًا ودوليًا، وضمان اتخاذ تدابير تحفظ الأمن القومي وتصون كرامة المرأة الليبية»، حسبما جاء في النص الصادر عن الموقعين على البيان.