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مفوضية الانتخابات تستلم أول طابع برید باسم المرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 06:53 مساء
مفوضية الانتخابات تستلم أول طابع برید باسم المرأة الليبية
جانب من مراسم كشف الستار عن المجسم الخاص بالطابع خلال الاحتفال بالسنة السادسة لتأسيس وحدة دعم المرأة بالمفوضية في 26 مايو 2022 (فيسبوك)
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تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، عينات من طابع البريد الخاص بوحدة دعم المرأة، صادر من بريد ليبيا، والذي يعد أول طابع بريد يصدر باسم المرأة الليبية في المجال الانتخابي، كرمز يوثق مشاركتها الانتخاببة.

وکان مجلس المفوضية اعتمد الإصدار، وكشف الستار عن المجسم الخاص بالطابع في مراسم رسمية خلال الاحتفال بإطلالة السنة السادسة لتأسيس وحدة دعم المرأة بالمفوضية في 26 مايو 2022.

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وحدة دعم المرأة: طابع البريد هو الأول من نوعه في العالم
وقالت وحدة دعم المرأة بالمفوضية، آنذاك، إن إصدارها طابع البريد الأول من نوعه في العالم، الذي تصدره إدارة انتخابية، موجَّه للمرأة في سبيل تعزيز مشاركتها السياسية.

وسبق أن شدد رئيس مجلس إدارة المفوضية، عماد السايح، على ضرورة تمكين المرأة وتسليط الضوء على ما تبذله من مجهودات، مشيرًا إلى «الدور اللوجستي لشركة بريد ليبيا ودعمها المفوضية من خلال نقلها المواد والوسائل الانتخابية الخاصة بالعملية الانتخابية إلى مختلف ربوع ليبيا».

طابع بريد يوثق مشاركة المرأة في الانتخابات، الخميس 11 مايو 2023 (المفوضية العليا للانتخابات)
طابع بريد يوثق مشاركة المرأة في الانتخابات، الخميس 11 مايو 2023 (المفوضية العليا للانتخابات)
جانب من مراسم كشف الستار عن المجسم الخاص بالطابع خلال الاحتفال بالسنة السادسة لتأسيس وحدة دعم المرأة بالمفوضية في 26 مايو 2022 (فيسبوك)
جانب من مراسم كشف الستار عن المجسم الخاص بالطابع خلال الاحتفال بالسنة السادسة لتأسيس وحدة دعم المرأة بالمفوضية في 26 مايو 2022 (فيسبوك)
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